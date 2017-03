Schoolvoetbal Velp en Rozendaal trekt 1000 kinderen

VELP - Op 5 en 12 april vanaf 13.00 uur houdt Voetbalvereniging DVOV voor de veertiende achtereenvolgende keer het Velps/Rozendaalse schoolvoetbal-toernooi. Het belooft een zeer bijzonder toernooi te worden, want er hebben zich zo'n 1000 voetballende kinderen opgegeven voor één van beide woensdagmiddagen.

Op 5 april trekken de kinderen uit groep 3, 4 en 5 naar een bomvol sportpark De Pinkenberg, op 12 april de kinderen uit groep 6, 7 en 8. Het toernooi wordt ondersteund door de gemeenten Rheden en Rozendaal en door een grote hoeveelheid andere sponsoren, die ervoor zorgen dat de organisatie weer twee sportieve middagen voor de kinderen kunnen neerzetten.

Ook dit jaar gaat het op beide middagen een aantrekkelijke, sportieve en gezellige aangelegenheid worden. Vanzelfsprekend gaat het er tijdens het toernooi om dat de best voetballende teams in de prijzen vallen maar, omdat voor de toernooiorganisatie sportiviteit ook hoog in het vaandel staat, wordt ook voor het team dat zich het sportiefst gedraagt een prijs uitgereikt. Dit jaar wordt er extra aandacht besteed aan de originaliteit. Het team dat zich het meest origineel presenteert volgens het thema film, zal een prijs ontvangen. Ook dit jaar zullen leerlingen van ’t Venster in samenwerking met begeleiders van DVOV optreden als scheidsrechters.

Tijdens het toernooi is er niet alleen sprake van voetbal. De kinderen worden op diverse manieren vermaakt met onder andere een springkussen, muziek en hopelijk een zonnetje. Kortom: de organisatie heeft er weer alles aan gedaan om kinderen lekker in beweging te krijgen en te verbinden met de voetbalsport.

facebook.com/dvovschoolvoetbaltoernooi