Fonds Gehandicaptensport steunt VV Loenermark

LOENEN - VV Loenermark heeft bericht ontvangen van Fonds Gehandicaptensport dat er een startsubsidie aan de club is toegezegd voor het opstarten van G-Voetbal. De startsubsidie wordt mogelijk gemaakt door Fonds Gehandicaptensport en ING.

Fonds Gehandicaptensport en vv Loenermark vinden dat sporters met een handicap ook moeten kunnen sporten, niemand mag buitenspel staan. VV Loenermark is er trots op dat hier ook daadwerkelijk invulling aan gegeven kan worden.

Eén van de belangrijkste inkomsten van Fonds Gehandicaptensport is de landelijke collecte. Die vindt dit jaar plaats van 26 maart t/m 1 april.

Meer informatie over de collecte staat op: fondsgehandicaptensport.nl/collecteweek

Vrijdagavond 7 april komt Gijs van Butselaar van Fonds Gehandicaptensport naar vv Loenermark om de cheque uit te reiken. Dit zal plaatsvinden tijdens een voetbal-instuif .