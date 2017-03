Brandweer dooft schoorsteenbrand

DIEREN – Bij de brandweer kwam zondagavond iets voor 20.30 uur een melding binnen van een schoorsteenbrand aan de Prinsenstraat in Dieren. Bij aankomst kwam er een flinke rookpluim en vonken uit de schoorsteen. Brandweer Dieren heeft met behulp van de hoogwerker de schoorsteen geveegd. De woning is daarna gecontroleerd of er elders in het schoorsteenkanaal nog brandende delen zaten. De politie was met meerdere eenheden ter plaatse, omdat de brand veel bekijks trok en mensen het niet prettig vonden dat de brandweer de weg dicht gezet had. Dit was nodig in verband met de veilige werk ruimte. De politie hield de mensen op bepaalde afstand door opvallend aanwezig te zijn. - foto: Martin Heitink / Persbureau Heitink