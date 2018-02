OOSTERHUIZEN - Alle leerlingen uit groep 8 van OBS Oosterhuizen uit het gelijknamige dorp zijn geslaagd voor het EHBO-examen. Wekenlang volgden ze na schooltijd de lessen van Bernard Wassink. Vorige week werd al bekend dat iedereen geslaagd is voor het theoriegedeelte, nu blijkt iedereen ook geslaagd in de praktijk. De leerlingen van groep 8 weten nu wat ze moeten doen in geval van nood en kunnen en durven verantwoording te nemen voor hun handelen.