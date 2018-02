Verkiezingsbus in Doesburg

DOESBURG- Vorige week stond de Verkiezingsbus van omroep Gelderland en RTV Favoriet in de Koepoortstraat in Doesburg. Iedereen kon hier naartoe om zijn of haar zegje te doen.

De bedoeling was dat de gesprekken over de gemeenteraadsverkiezingen zouden gaan, maar menigeen greep de gelegenheid aan om ook over andere zaken het hart te luchten. Natuurlijk was de uitbreiding van Rotra/Ubbink een hot item. Raadsleden, wethouders en de burgemeester kwamen ook aan bod en dat gaf nog een beetje het gevoel van de naderende verkiezingen, maar ook zij gaven niet echt duidelijkheid over hun verkiezingsprogramma’s, wellicht omdat de tijd hiervoor wat te kort was.

Ook kwamen enkele prominente Doesburgers aan het woord. Buiten de bus stond een televisiescherm, waarop de aanwezigen de uitzending konden volgen. Echter door de kou was er weinig publiek, behalve de mensen die hun verhaal kwamen doen. Thuis konden de mensen het beeld volgen via internet.