DE STEEG – Het project VeluwezOOOm got Talent, een samenwerking tussen Ondernemers, Onderwijs en Overheid (vandaar de drie O’s), is vorige week officieel gestart met een bijeenkomst in het gemeentehuis in De Steeg. Studenten worden hierbij door ondernemers ondersteund in de ontwikkeling van hun eigen project voor een goed doel of onderneming.

Aan VeluwezOOOm got Talent doen zestien studenten mee van de zes scholen in de gemeente Rheden. Dit zijn jongens en meiden die extra gemotiveerd zijn en met succes hebben gesolliciteerd naar een plek in deze ‘topklas’. In zestien bijeenkomsten werken zij aan hun project, daarbij geholpen door de deelnemende onderwijs-partijen, de gemeente Rheden en lokale ondernemers. Op dinsdag 19 juni vindt de eindbijeenkomst plaats onder de noemer Dragon’s Den. Dan presenteren alle studenten hun project in twee minuten aan een jury. Degene met de mooiste plannen wordt beloond met een prijs.

Ruud Peters, directeur van het deelnemende Astrum College: “Dit is uniek, zes scholen die samenwerken aan een project. Op het Astrum College zijn we een groot voorstander van het promoten van ondernemerschap. Ik ben nieuwsgierig wat de studenten tijdens dit traject voor elkaar krijgen. Ik geloof sterk in het leren van elkaar.”

VeluwezOOOm got Talent is één van de projecten van samenwerkingsverband Triple Helix in de gemeente Rheden. Hierbij werken overheid, de gemeente Rheden, ondernemers en onderwijsinstellingen samen en zetten in op een brede samenwerking tussen deze partijen. Er zijn al diverse gezamenlijke projecten van start gegaan. De samenwerking kenmerkt zich door laagdrempeligheid en de concreetheid van projecten. Het komende jaar zal in het teken staan van een verdere uitbouw van de lokale Triple Helix.

"Met deze samenwerking zoeken we verbinding met elkaar", legt wethouder Ronald Haverkamp uit. "Hier liggen veel kansen waarmee we elkaar kunnen versterken. Studenten kunnen veel opsteken van ondernemers, die op hun beurt kunnen leren van studenten."

De studenten worden in hun werk en studie begeleid door ondernemers, die hun expertise graag delen. Erwin Coolen is één van hen: “Ik ben enorm trots op de ondernemers uit onze gemeente, die hun ervaringen met de studenten gaan delen. Dit gaat zeker leiden tot nieuw ondernemerschap, wat weer ten goede komt aan alle inwoners van de gemeente!”

Foto: De startbijeenkomst van VeluwezOOOm got Talent, waarbij jongeren onder deskundige leiding van ondernemers, onderwijs en gemeente aan een praktisch project werken