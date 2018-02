Oosterhuuzens Dialectkoor floreert

OOSTERHUIZEN – Het gaat prima met het Oosterhuuzens Dialectkoor uit Oosterhuizen. Op de jaarvergadering in het Dorpshuis aan het Oude Veen sprak voorzitter Jan Muller zijn tevredenheid uit over de gang van zaken met koor. In het afgelopen jaar waren er maar liefst 24 optredens in de regio. Het koor wordt vaak gevraagd om gezelligheid te brengen. Het ledental blijft goed. Enkele leden hebben moeten bedanken wegens de gezondheid, maar het koor kreeg toetreding van acht nieuwe leden en enkele muzikanten. Financieel heeft het koor ook niet te klagen.

In 2017 werd voor de eerste keer een uitvoering gegeven in ontmoetingscentrum Het Boshuis, de voormalige RK Kerk in Klarenbeek. Met groot succes. Er kwamen vierhonderd bezoekers kijken en luisteren naar het koor en het optreden van de Slanina Cesta Musikanten uit Voorst. Besloten werd om ook in 2018 een uitvoering te geven in Het Boshuis. Dit keer op zaterdag 21 april. Wederom met een gastoptreden. Dirigenten en koor zijn druk doende met het instuderen van een aantal nieuwe liedjes.

De vernieuwde site van het koor is sterk in trek bij de bezoekers. Sinds de nieuwe start zijn er al 45.000 bezoekers. Blij is de penningmeester met de reeks adverteerders.

Bij de bestuursverkiezing was secretaris Gerrit Hulshof aftredend en wederom in deze functie herkozen. Martien Kobussen was na dertien jaar aftredend als koormeester. Hij wordt opgevolgd door Hanny Weijenberg. Voor zijn verdiensten als oprichter, voorzitter en koormeester kreeg Kobussen van voorzitter Muller een oorkonde aangeboden behorende bij de benoeming tot erelid van het koor. Kobussen was hier blij mee verrast.

Voor het lopende verenigingsjaar staat al een reeks van optredens genoteerd. Secretaris Hulshof noteerde boekingen in Angerlo, Beekbergen, Apeldoorn, Zutphen, Dieren en Brummen.