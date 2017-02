De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers

BRUMMEN - Onlangs vond in de gemeente Brummen de collecte voor de Hersenstichting plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft 4366,51 euro opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Wie de collectant heeft gemist, maar toch nog wil geven kan een gift overmaken op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 ten name van Hersenstichting, Den Haag.

