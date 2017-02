Klarenbeekse optocht door duizenden bekeken

KLARENBEEK – Het weer zag er zaterdagmiddag in Klarenbeek voor de aanvang van de grote carnavalsoptocht van De Neutenkrakers niet best uit. Het begon flink de miezeren en de eerste paraplu’s verschenen al bij de duizenden bezoekers. Gelukkig viel het mee. De lucht klaarde op en iedereen kon genieten van de lange bonte optocht die door het dorp trok. Rijen dik stonden de bezoekers langs de kant. Zo’n 85 wagens en loopgroepen vormden een lange optocht waar niets te gek was.

De Neutenkrakers heeft een prima 49e carnavalsjaar beleefd. Met het bouwerscafé, kinder- en jeugd carnaval, ontvangen gemeente sleutel, grote optocht en uitverkochte feesten ging alles naar wens. Op donderdag avond om 11 minuten over 11 werd door Prins Jorne de 1e het Krakershol officieel geopend. Prins Jorne onderscheidde namens CV De Neutenkrakers een aantal vrijwilligers met een speldje voor hun en jarenlange inzet.

Elk jaar weer wordt het kinder -en jeugdcarnaval druk bezocht in het Neutendarp. Voor de kinderen tot en met groep vier was er in de middag een spel-doe-feest-carnaval middag die werd bezocht door maar liefst 107 kinderen.

Vrijdagmiddag werd de gemeentesleutel overhandigd door burgemeester Penninx aan Prins Jorne de eerste. Zoals bekend bestaat Klarenbeek uit de gemeente Apeldoorn en Voorst. Aangezien residentie Het Krakershol op Apeldoorns grondgebied ligt, moest de Voorster Burgemeester zijn woord doen op Apeldoorns grond. Dit alles vond plaats in de prachtige locatie van De Nieuwe Zweep. Prins Jorne, Prinses Aaltje en zijn Adjudant Albert zorgde voor een bak met Voorster grond waar de burgemeester in kon staan om zijn woord te richten aan de aanwezigen. Burgemeester Penninx overhandigde de gemeente sleutel aan de nieuwe gemeente prins. Hij liet weten dat er veel belang van samenwerking is, ook in de gemeente Voorst. .

De dag van de grote carnavalsoptocht door het dorp. Met 85 inschrijvingen en meer dan 1200 deelnemers was het weer een fantastisch optocht om te zien. Velen zijn richting Klarenbeek gekomen om naar alle creaties te kijken waar zoveel werk in is gestoken door alle deelnemers. Aan kop van de optocht, de organiserende vereniging CV De Neutenkrakers. Met als thema “Feestvarkens bouwen een feestje” Vele thema’s kwamen voorbij,” The Netherlands second”,” Je voelt je als een vis in het water”, “Duivels”, “Dames van high tea”,”Liever te dik in de kist”, “Met carnaval goat wie deur” en “Wij laten onze stukken zien”. Ook prachtige praal wagens waren er dit jaar. Een jury beoordeelde de wagens en kleurige loopgroepen. De uitslagen: Grote loopgroepen: 1. CV Hooiland, 2. CV Laat maar lopen, 3. The Sugerbabes, Grote wagens: 1. CV Deurdonderen, 2.CV De Slaapfluiters 3. CV de Dorpsgekkken. Jeugd grote groepen: 1. CV Nooit te gek, 2. CV Bijdehandjes, 3. De Confettieknallers. Jeugd klein: 1. Zeg ik nie, 2. De Reddertjes 3. CV Altijd gek. Kleine loopgroepen: 1. CV Nachtbrakers, 2. De Lollypops, 3. CV De Wijnbloemetje. Klein wagens: 1. De Flauwe grap, 2.CV De Panlat, 3. De Melkbusse.

Zaterdag avond was er volle bak in het Krakershol. Met 2700 bezoekers zaten de zalen en feesttent vol en DJ Magnus wist wederom het publiek in de zalen gek te krijgen met diverse shows. Al jaren is Magnus uit Oldenzaal de vaste DJ van De Neutenkrakers. In de Stuitertent XXL gingen de DJ’s Bass Chaserz, Illussio Twinz, Resist, Split Second en MC Tellem helemaal los…De feesttent stuiterde werkelijk door het feestgedruis.

Ook wel Crazy Sunday genoemd. Op deze afsluit avond waren 400 bezoekers die tot laat in de avond het feest lieten horen. Henri van Magnus wist met de nieuwe opstelling er een weer een fantastisch feest neer te zetten! Op www.cvdeneutenkrakers.nl zijn alle foto’s van het weekend te zien.