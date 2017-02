Eijerkamp presenteert woontrends voorjaar 2017

ZUTPHEN –Eijerkamp presenteert 15 gloednieuwe vtwonen Stijl Studio’s in haar winkels in Zutphen en Veenendaal. In de stijlkamers presenteert de woonwinkel de nieuwste trends, woonstijlen, kleuren en materialen van het voorjaar van 2017. De woonstijlen zijn ontwikkeld in samenwerking met vtwonen en sinds zondag 19 februari elke zondag om 19.30-20.30 op SBS6 te zien in het gelijknamige tv-programma vtwonen ‘Weer verliefd op je huis’.

Woonliefhebbers ontdekken in de vtwonen Stijl Studio’s bij Eijerkamp onder andere de Stijl Studio’s Raw Industrial (foto), Natural Blush, en Rusty Green. Marloes Peters, Hoofd Concept & Creatie: "Merken en woonstijlen worden in een steeds grotere mate gemixt. De Stijl Studio’s zijn ontworpen op basis van alle woonmerken die bij Eijerkamp en onze designwinkel CILO vertegenwoordigd zijn. Hiermee creëren we een spannende en eigentijdse dynamiek. Met de Stijl Studio’s spelen we in op de nieuwste woontrends en kleuren van 2017, vertaald naar het hedendaagse interieur."

Eijerkamp presenteert met ruim 150 woonmerken de nieuwste trends op het gebied van wonen, slapen en design onder een dak. Een ware woonbeleving op maar liefst 55.000 m2 in Hanzestad Zutphen en nabij Utrecht, aan de A12 gelegen, Veenendaal. Alle bekende woonmerken zijn vertegenwoordigd en alleen de beste kwaliteit is goed genoeg.