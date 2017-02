Bronckhorst wil maatschappelijke initiatieven stimuleren

BRONCKHORST - De afgelopen jaren zien we dat inwoners veel mooie initiatieven ontplooien die ten goede komen aan de leefbaarheid en het meedoen van hun dorpsgenoten aan de samenleving. Zo gingen groepen inwoners bijvoorbeeld voorzieningen als sporthallen, zwembaden en dorpshuizen exploiteren.

Wethouder Arno Spekschoor van financiën: “We zien dat deze accommodaties met veel enthousiasme en inzet worden geleid en vele inwoners graag gebruik maken van de voorzieningen. We vinden het belangrijk dat dat zo blijft. Doordat de gemeente echter nog regelingen kent, waarmee wij gelden vragen voor een aantal activiteiten die zij ondernemen en de panden die zij gebruiken, voelen de initiatiefnemers zich niet altijd voldoende door ons gesteund. Ook de gemeenteraad vroeg hiervoor vorig jaar aandacht met twee moties. We zijn met dit gegeven aan de slag gegaan. En dit heeft geresulteerd in een concreet plan om per januari 2018 een aantal regelingen te versoepelen.”

Dat komt neer op het volgende: B en W willen dat vrijwilligersorganisaties worden vrijgesteld van de gebruikersbelasting en de eigenaarsbelasting van de accommodaties die zij gebruiken. Ook gaat het college in de komende periode met betrokken initiatiefnemers in gesprek hoe zij hun belangrijke activiteiten, die bijdragen aan de leefbaarheid en het deelnemen van inwoners in hun dorp, duurzaam kunnen blijven uitvoeren.

Verder wil het Bronckhorster college dat vrijwilligers de kosten voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) geheel vergoed kunnen krijgen via de vrijwilligers-organisaties waarvoor zij zich inzetten. Organisaties kunnen hiervoor bij de gemeente het benodigde budget aanvragen.

In Bronckhorst organiseren inwoners en vrijwilligersorganisatie jaarlijks ook honderden evenementen. Deze activiteiten zorgen voor levendigheid en betrokkenheid en dit draagt de gemeente een warm hart toe. Daarom is het college ook van plan om de leges voor evenementen-vergunningen af te schaffen. Daarnaast willen B en W dit jaar via bijeenkomsten ideeën van evenementenorganisaties die kunnen bijdragen aan het behoud of verbeteren van hun evenementen, inventariseren en uitvoeren.

De gemeenteraad bespreekt het voorstel in maart. Tijdens de behandeling van de perspectiefnota (voorjaar) en begroting (najaar) weegt de raad af of zij het benodigde bedrag voor de versoepeling van de regels structureel opneemt. De OZB-aanpassing betekent voor de gemeente een jaarlijkse vermindering van circa 70.000 euro aan inkomsten. De afschaffing van de leges op evenementenvergunningen en de VOG kost ca. 35.000 euro.