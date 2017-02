Apeldoorn investeert in vernieuwing sociaal domein

APELDOORN - De gemeente Apeldoorn heeft sinds 2015 veel taken op het gebied van zorg, welzijn, jeugdhulp, werk, inkomen en participatie. De gemeente heeft hierbij aangegeven dat er een aantal belangrijke uitgangspunten is zoals: meer eigen regie voor inwoners; iedereen doet mee; hulp en ondersteuning dichtbij in de buurt; en alle aspecten van het leven in samenhang bekijken. Apeldoorn wil nu investeren om de veranderingen een extra impuls te geven.

Paul Blokhuis, wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn: “Als gemeente moeten we de zorg en ondersteuning verbeteren. Tegelijkertijd krijgen we daar minder geld voor van het Rijk. Dat betekent dat we slim moeten zijn. Bijvoorbeeld door zo snel mogelijk lichte hulp in te zetten zodat zware hulp niet nodig is. Zo zetten we meer vroegtijdige hulp vanuit het CJG in bij huisartsen, waardoor minder kinderen doorverwezen hoeven te worden naar zware, gespecialiseerde zorg.” Johan Kruithof, wethouder Werk en Inkomen, vult aan: “We kijken daarbij ook buiten de gebaande paden of andere manieren van werken betere resultaten opleveren. Zo starten we het project Regelluw waarbij mensen met een uitkering meer eigen regie krijgen.”

Zorg en ondersteuning worden steeds meer per stadsdeel georganiseerd en krijgen steeds vaker vorm in de eigen buurt, bijvoorbeeld in één van de vele Ontmoetingsplekken. Het Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning (CMO) krijgt vier locaties in de wijk. Daarnaast gaat het Centrum voor Jeugd en Gezin meer spreekuren houden bij huisartsenpraktijken zodat de hulp en ondersteuning nog dichterbij de gezinnen komt.

Apeldoorn wil ook de mensen die langdurig zonder werk zitten activeren en het liefst in de eigen buurt of wijk. Daarvoor wordt het project Iedereen doet mee gestart. Daarnaast start Apeldoorn met het project Regelluw waarbij bijstandsgerechtigden meer zelf de regie krijgen over hun re-integratie. Voor hen gelden minder regels die normaal gelden voor de bijstand en zij krijgen meer vrijheid om zelf vorm te geven aan hun re-integratie. En zij worden daarbij gecoacht vanuit de gemeente.

Alle veranderingen in de hulp en ondersteuning betekenen ook een andere manier van werken voor alle betrokken professionals. Ook daarin wordt geïnvesteerd door de gemeente.

In 2015 is het budget in het sociaal domein dat niet is uitgegeven, gereserveerd voor het sociale domein. Een groot deel daarvan is nodig om de risico’s af te dekken die een gevolg zijn van de bezuinigingen. Daarnaast wordt deze reserve aangewend voor deze investeringen die € 1.173.000 kosten in 2017 en € 885.000 in 2018.