Uitdaging aangenomen!

DOESBURG - Vorige week vond de startbijeenkomst plaats van de Doesburg-Rhedense Uitdaging. In Het Arsenaal in Doesburg waren een kleine vijftig mensen bijeen die het concept - bedrijven helpen maatschappelijke projecten - onderschrijven. Directeur Nederlandse Uitdaging, Gerda Geurtsen, feliciteerde organisator Raymond Koerhuis met de oprichting van de Doesburg-Rhedense Uitdaging. Aanwezig was een mooie mix van bedrijven, overheid en maatschappelijke instellingen en na afloop was er een druk bezochte netwerkborrel (foto), waar enthousiaste geluiden over de Uitdaging te horen waren. Er was zelfs al een eerste Uitdaging van de Stichting Dierenvoedselbank Midden Gelderland. Meer informatie over dit bijzonder project is te vinden op www.doesburgrhedenseuitdaging.nl. - foto: Marc Pluim