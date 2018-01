Werken aan nieuwe heg

BRUMMEN / ZUTPHEN - Stichting Heg en Haag-werkgroep Brummen e.o. heeft op uitnodiging van Stichting Emerpark een heg gelegd in het zicht van kinderboerderij de Schouw in Zutphen. De Heg en Haag-werkgroep zou graag nog eens vaker terugkomen in de wijk als er onder haar inwoners belangstelling is om mee te vlechten.

Heggenvlechten of -leggen is een bijna vergeten ambacht, dat zeker zo oud is als de mens voedsel verbouwt. Bij het heggenleggen worden de meestal doornige haagplanten aan één zijde ingekapt en zo op elkaar gebogen en gelegd. Uitstekende takken worden in gevlochten. Na deze ingreep lopen nieuwe scheuten op de gelegde levende takken uit. Ze vormen zo een ondoordringbaar 'hegwerk'. Wild en loslopend vee kunnen niet op de akker komen om gewassen op te eten. Het groene prikkeldraad houdt het vee in de weide. Tot in de middeleeuwen waren hagen militaire verdedigingswerken, die mogelijk ook onderdeel uitmaakten van de vesting Zutphen.

Gevlochten hagen hebben door haar dichtheid een grote ecologisch waarde. Daarom heeft Stichting Emerpark de Heg en Haag-werkgroep uitgenodigd. Allerlei dieren vinden in de dichte haag met zijn vele doorns een toevluchtsoord en voedsel. In een druk bezocht park is zo'n plek voor vele kleine dieren hard nodig. Vele hagen, ook die in het park, zijn in de loop der jaren steeds holler en kaler geworden en vertonen gaten. Snoeien doet groeien. Deze heftige ingreep bij de haagplanten geeft ze een enorm groeispurt.

Bij het vlechten van de haag hebben vele partijen meegeholpen. De gemeente stelde de heg ter beschikking. De kinderboerderij stelde haar accommodatie ter beschikking. Ecologisch varkensbedrijf Hoeve de Bonte Bentheimer stelde de lunch beschikbaar. Stichting Twickel, een landgoedbeheerder, leverde de benodigde Wilgentenen uit knotwilgen, die scholieren op haar Hof te Dieren hebben gesnoeid. Vrijwilligers hebben staken geoogst uit Hazelaarbosjes in de Heemtuin bij duurzaamheidscentrum De Kaardebol.

De Heg en Haagstichting probeert het aantal heggen uit te breiden en zo een bijdrage te leveren aan natuur en landschap. Ze zoekt naar nieuwe functies voor de heg zoals voedselproductie, een alternatief voor schuttingen en hekwerken. Bovendien zijn er wedstrijden in binnen- en buitenland waar u uw ontwikkelde ambachtelijke of sportieve vaardigheden kunt meten met anderen. Ze probeert hiermee de haag een grotere maatschappelijke functie te geven en het spaarzaam beoefende ambacht te behoeden voor uitsterven.