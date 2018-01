Glasdrukken bij De Arend

DOESBURG - In de historische Boekdrukkerij De Arend in Doesburg drukt men al jaren met behulp van glasplaten zeer kleurrijke kunstwerken op papier. Op zondag 4 februari wordt een groot aantal van deze glasdrukken tentoongesteld. Deze stukken zijn allemaal unica's. Het is met deze druktechniek namelijk slecht één keer mogelijk een afdruk te produceren.

Daarnaast worden bij De Arend ook zogenoemde kunstenaarskaarten getoond. Dit zijn unieke schilderijtjes van 10 bij 15 centimeter op papier. In Nederland is deze kunstvorm niet zo bekend, maar bijvoorbeeld in Duitsland was de wereldberoemde kunstenaarsgroep Die Brücke daar zeer mee bezig. De Arend laat een zestal kunstenaarskaarten op de tentoonstelling bij de Timmi aan de Kerkstraat in Doesburg, die wordt geopend op zondag 18 februari. Tijdens de Culturele Zondag is er in de historische drukkerij al een voorvertoning.

Voor de liefhebbers zijn er deze zondag enkele bijzondere druksels te verkrijgen. Uiteraard zijn er persen in vol bedrijf. De typemachine staat klaar voor kinderhandjes.

Historische Boekdrukkerij De Arend is te vinden aan de Burg. Nahuyssingel 28, Doesburg. De toegang is gratis.

www.boekdrukkerijdearend.nl