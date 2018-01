Dieren uit de jaren '60 op Omroep Gelderland

DIEREN - De nieuwe TV-serie Ons Dorp van Omroep Gelderland neemt de kijker mee terug naar de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw. Aankomende dinsdag 6 februari is het dorp Dieren aan de beurt. De Enschedese ondernemer Johan Adolfs ging vanaf 1949 met zijn filmers met Paillard Bolex-camera's door heel Nederland om dorpsfilms op te nemen. In 1964 en 1965 filmde hij het dorp Dieren. Alle opnamen uit Gelderland zijn terecht gekomen bij het Gelders Archief, gedigitaliseerd en opgeknapt. De twee films uit deze twee jaren zijn samengevoegd. Geboren en getogen Dierenaar Albert Lentink: "Het is natuurlijk een 'stomme' film. Omroep Gelderland heeft mij benaderd om de voice-over in te spreken en te vertellen wat er op de beelden te zien is. Je ziet onder andere de scholen, de industrie, het spoor, de aanbouw van de Stenfert-wijk, de Gazelle en de Edy. Filmen was in die tijd nieuw, dus iedereen wilde graag in beeld." De film duurt een half uur. De eerste uitzending is dinsdag om 17.15 uur en wordt daarna ieder uur herhaald.