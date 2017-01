Wals glibbert van talud

VELP - Bij de asfaltering werkzaamheden op het viaduct van de A348 in Velp, is vrijdagmorgen een wals van de weg geraakt. Bij het draaien gleed de wals van de A348 gedeeltelijk het talud af. Bomen en struiken hielden het gevaarte tegen en werd erger voorkomen.

Doordat het gedeelte van de brug al twee weken in de sneeuw en schaduw lag, is er een flinke ijslaag ontstaan op het gedeelte waar vrijdag geasfalteerd moest worden. Een flinke kraan moest eraan te pas komen om de wals rond het middaguur weer op de weg te zetten. Hiervoor werden voor de stempels eerst het ijs van de weg gebrand voor een veilige berging. Er zijn bij deze opvallende schuiver geen gewonden bij gevallen en de schade is er nauwelijks. - foto: Martin de Jongh