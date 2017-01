Succesvolle Clubactie SC Doesburg

DOESBURG – Wederom was de verkoop van loten voor de Clubactie van SC Doesburg een groot succes. De lotenverkopers worden dit jaar weer flink beloond. Iedereen die een vol boekje had (twintig loten of meer) kreeg een waardebon van Staarink ter waarde van 5 euro. De eerste prijs is voor de vierde maal op rij gewonnen door Sepp Neervoort. Hij verkocht 162 loten. De tweede prijs ging naar Jelle zeen. Hij verkocht 51 loten en Jip Neervoort verkocht 38 loten en eindigde als derde. In totaal is 2400 euro opgehaald voor de clubkas. Hier worden allerlei nieuwe materialen mee aangeschaft.