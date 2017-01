Bronckhorst neemt per 2018 energie af van AGEM

BRONCKHORST - B en W van de gemeente Bronckhorst hebben besloten om bij de eerst volgende mogelijkheid daartoe, groene, duurzame energie uit de eigen regio af te gaan nemen. Ook de andere Achterhoekse gemeenten gaan hiertoe over.

Hiervoor sluiten die gemeenten een contract af met AGEM, Achterhoekse Groene Energiemaatschappij, opgericht door en eigendom van de Achterhoekse gemeenten, dat per 1 januari 2018 ingaat. De huidige overeenkomst voor levering van elektriciteit en gas bij de gemeente Bronckhorst loopt eind 2017 af.



Om per 2018 energie af te kunnen nemen bij AGEM, is het noodzakelijk om nu een aantal zaken te regelen. Een eerste benodigde stap is het oprichten van een nieuwe BV (AGEM Gemeentelijke Energie B.V.) onder de AGEM coöperatie, die per 1 januari 2018 de energielevering aan de Achterhoekse gemeenten kan verzorgen.

AGEM gaat tegen marktconforme prijzen duurzame elektriciteit en gas leveren, die op termijn volledig uit de regio Achterhoek komt. Het gaat om de levering van elektriciteit en gas aan alle gemeentelijke gebouwen, openbare verlichting, pompen- en rioolgemalen, verkeersregelinstallaties, evenementenaansluitingen, afvalcontainers, etc. Voor alle Achterhoekse gemeenten gezamenlijk gaat het om zo’n 27 miljoen kWh elektriciteit en 2,7 miljoen m³ gas (ter waarde van ca. € 1.9 miljoen per jaar).

Wethouder Antoon Peppelman van inkoop: “Dit besluit past bij de ambitie van Bronckhorst om per 2030 energieneutraal te zijn. AGEM is een prachtig initiatief waar inwoners en bedrijven terecht kunnen voor duurzame energie uit de regio en uitstekend advies hierover. Dan is het natuurlijk belangrijk als overheid ook zelf het goede voorbeeld te geven en er onze groene energie af te nemen.”