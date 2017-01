Volkstuinen in Velp te huur

VELP – De volkstuinvereniging Berg en Heide in Velp heeft weer een aantal volkstuintjes te huur. Nadat de vereniging jarenlang aspirant-leden moest teleurstellen door ze eerst op een wachtrij te plaatsen, zijn er nu weer vier tuinen beschikbaar. Een traditionele volkstuin is vaak 150 tot 250 vierkante meter groot. De vereniging heeft nu wat tuinen opnieuw ingedeeld en tuinen van 70 vierkante meter gemaakt. Bovendien is al het onkruid en afval van vorige huurders verwijderd. De tuinen liggen op het complex aan de Berg en Heideweg in Velp-Noord. Dat is een terrein met zandgrond. Het complex is voorzien van waterleiding en de nieuwe huurder sluit aan bij een actieve vereniging, van ieder lid wordt verwacht dat ze ten minste een dagdeel meehelpen aan het onderhoud van de gezamenlijke paden. Ook zijn er regelmatig activiteiten zoals een plantjesmarkt en barbecue. De contributie bedraagt 25 cent per vierkante meter per jaar. De borg bij een lidmaatschap bedraagt 50 euro.

www.bergenheide.nl