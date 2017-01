70-Jarig jubilaris bij Unitas

DOESBURG – Direct na de training werd Wilhelmien Schrader afgelopen woensdag in de kantine van sporthal Beumerskamp gehuldigd door een delegatie van het bestuur van gymnastiekvereniging Unitas uit Doesburg. Er werd een broche van de KNGU opgespeld, het bestuur zette haar in de bloemetjes en de step-aerobic-groep verblijdde haar met een bronzen beeldje met het symbool Top Prestatie. Wilhelmien is het enige lid dat nog actief meesport en de fusie heeft meegemaakt tussen Eendracht en Achilitas, die plaatsvond op 14 november 1967. Dit houdt dus in dat Unitas dit jaar haar 50-jarig jubileum gaat vieren.