Onderdoorgangen viaducten A348 heel weekend afgesloten

VELP - Dit weekend - 27 30 januari - wordt het asfalt onder de viaducten Biljoen en Overhagen vervangen. De wegen onder de viaducten zijn dan voor het verkeer afgesloten. Tijdens de afsluiting wordt ook asfalt op de bovenzijde van de viaducten aanbracht.

Het werk dat de provincie in 2016 voor de vervanging uitvoerde is dan nagenoeg klaar. Op 11 februari worden de laatste verkeersmaatregelen verwijderd en zijn de viaducten en onderdoorgangen open voor weggebruikers.

Afsluiting viaduct Biljoen - aansluiting N785 bij Rheden:

Het werk wordt uitgevoerd vanaf vrijdag 27 januari 10.00 uur tot en met uiterlijk maandag 30 januari 5.00 uur. De toe- en afritten blijven bereikbaar. Het verkeer vanaf de N785 (Velp) richting Zutphen wordt omgeleid via de A348 over het Velperbroek circuit. Het verkeer op de A348 bij afslag Velp wordt omgeleid via afslag Rheden.

Afsluiting viaduct Overhagen - bedrijventerrein de Beemd:

Het werk wordt uitgevoerd vanaf zaterdag 28 januari 6.00 uur tot en met zondag 29 januari 22.00. Tijdens de weekendwerkzaamheden is het viaduct voor autoverkeer niet bereikbaar via de Rietganssingel. Fietsers en voetgangers kunnen via de Rietganssingel het viaduct wel passeren over het trottoir. Bedrijventerrein de Beemd blijft te allen tijde bereikbaar via de A348.

In de nachten van 3 en 11 februari worden de verkeersmaatregelen afgebroken. In de tussenliggende week worden de laatste werkzaamheden aan de rijbaan richting Arnhem afgerond.