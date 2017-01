Herman Jansen stopt als voorzitter van het Thomassen Mannenkoor

RHEDEN - Na een periode van tien jaar bestuurder te zijn geweest, waarvan zes jaar als voorzitter, stopt Herman Jansen als bestuurder van het Thomassen Mannenkoor. Herman werd betrokken door zijn schoonvader om lid te worden van het koor. Eerst als zanger en daarna als bestuurder.

Als bestuurder wist hij veel mensen enthousiast te maken om lid te worden en te gaan zingen bij het koor. Hij blikt terug op een heel mooie periode zowel als zanger als bestuurder. Enkele mooie herinneringen, vertelt Herman, zijn wel de optredens zowel in Nederland als in het Duitse Trier. In Trier hadden wij een geweldige buschauffeur , die kende de omgeving van Trier op zijn duimpje en wist ons, als wij even geen optreden hadden, de mooie omgeving van Trier te laten zien. Ook het optreden in het Achterhoekse Sinderen, met meerdere koren, in de kerk laat goede herinneringen achter. Ook benadrukt Herman de rol van Piet Cnossen, de dirigent die al 42 jaar vol passie voor het koor staat, hierdoor worden de repetities ook goed bezocht. Nu, na tien jaar bestuurder te zijn geweest, heeft Herman tijdens de ledenvergadering de voorzittershamer overgedragen aan zijn opvolger Louis Schennink. Het is nu tijd om andere dingen te gaan doen. Herman en zijn vrouw Annie, de lady speaker van het koor, gaan nu genieten van hun camper en gaan in de wintermaanden naar warmere oorden in zuid Europa.

Tot slot zou Herman graag zien dat het ledental wat zou toenemen zodat het Thomassen Mannenkoor nog in lengte van jaren door kan. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend de repetitie bezoeken in het Dorpshuis aan het Van Leeuwenplein in Rheden op maandag de tenoren of donderdag de bassen van 17.00 uur tot 18.00 uur.