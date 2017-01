Darttoernooi v.v. Dieren heeft verassende winnaars

DIEREN - Zaterdag 21 januari werd de derde editie van het v.v. Dieren Darttoernooi gehouden. Er werd rond 15.00 uur gestart door 39 spelers, verdeeld over acht poules. Na de poulefase gingen de nummers één en twee door naar de winnaarsronde en nummers drie, vier en vijf gingen door naar de verliezersronde. Inmiddels was de kantine volgelopen met supporters en sponsoren. De finale in de verliezersronde werd gespeeld tussen Bert Leenders en Willem de Ruit. Bert Leenders won de pot met 3-2. De finale in de winnaarsronde werd gespeelt tussen Louis Vink, winnaar 2015 en Kevin Stijntjes. Louis Vink won de titel door Kevin met 4-0 te verslaan, in de halve finale had Louis ook gewonnen van Maik Vesterink winnaar 2016.