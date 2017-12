Het P@rk in Brummen officieel EarlyBird-school

BRUMMEN – Kindcentrum Het P@rk is vanaf 2018 een officieel erkende EarlyBird school. Dat betekent dat de school door het landelijk kenniscentrum voor vroeg vreemdetalenonderwijs Engels is gecertificeerd en kinderen daarmee 'officieel' een goede beheersing van de Engelse taal aanleert.

Kindcentrum Het P@rk geeft sinds 2015 Engels aan kinderen vanaf groep 1 en sinds dit schooljaar leren ook kinderen vanaf twee jaar spelenderwijs de Engelse taal. Dat vinden ze spannend en de motivatie voor spel, activiteiten en lessen in het Engels is groot. Werken in een andere taal is ook goed voor de internationale oriëntatie. Het aanleren van Engels is een van de manieren waarop Kindcentrum Het P@rk de wereld van kinderen opent. Een goede beheersing van de Engelse taal is van steeds groter belang voor latere studie, beroep en in de maatschappelijke omgang.

www.kindcentrumhetpark.nl