BRUMMEN - De jongeren van jongerencentrum Base in Brummen gaan vrijdag 29 december oliebollen bakken. Dit doen zij niet voor zichzelf, maar voor de buren. Omdat het jongerencentrum midden in het centrum van het dorp gevestigd is, doen de jongeren graag iets voor hun buren.

Liever nog bakken zij sámen met hen deze oliebollen. Buren die willen meehelpen zijn welkom, er wordt vanaf 14.00 uur gebakken bij Plein Vijf.