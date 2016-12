Blijverslening voor senioren gemeente Bronckhorst

BRONCKHORST - Een samenleving met steeds meer ouderen, stelt andere eisen aan de kwaliteit van de woningvoorraad en de woonomgeving. De oplossing voor het geschikt maken van de woningvoorraad ligt niet in nieuwbouw, maar in aanpassing van de bestaande woningen. Voor mensen die besluiten hun woning aan te passen, speelt financiering een rol. De gemeente Bronckhorst gaat daarbij helpen.

Lang niet alle senioren hebben voldoende spaargeld om woonaanpassingen te betalen. Ook is het voor deze doelgroep moeilijk om geld te lenen. B en W van Bronckhorst vragen de gemeenteraad hiervoor de zogenaamde Blijverslening van het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) vast te stellen. Maar ook bijvoorbeeld gezinnen met een gezinslid met een beperking kunnen voor die regeling in aanmerking komen. Via de gemeente kunnen eigenaar-bewoners een lening krijgen, hypothecair of consumptief, waarmee zij een woningaanpassing kunnen financieren. Voor de lening is een gemeentelijke garantstelling nodig. Ook hiermee moet de gemeenteraad instemmen. Op 15 december 2016 neemt de raad een besluit. Na instemming van de raad gaat de regeling vanaf 1 januari 2017 gelden. Mensen kunnen zich vanaf dan via www.bronckhorst.nl of de sociale teams aanmelden.

De Blijverslening heeft een gunstige rente en voorwaarden. De lening kan zowel hypothecair als consumptief afgesloten worden. De totale financiering van de woning (bestaande hypotheek én de Blijverslening) mag in het geval van hypothecaire financiering maximaal 80 % van de WOZ-waarde van de woning bedragen. Om in aanmerking te komen voor een lening voert SVn eerst een krediettoets uit.

Er zijn drie soorten leningen mogelijk voor duurzame maatregelen: Voor huishoudens tot 75 jaar: Consumptief krediet van € 2.500,- tot € 10.000,- of een hypothecaire lening van € 10.000,- tot € 50.000,-; Voor huishoudens 75+: Hypothecaire lening van € 2.500,- tot € 50.000,-.