Nieuwe werkwijze voor vaststelling bestemmingsplan

GEM. APELDOORN – De gemeente Apeldoorn werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied van Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen en Loenen. Sinds twee jaar doet de gemeente dat volgens de nieuwe werkwijze. In tegenstelling tot de oude werkwijze, waar gewerkt werd met een uitgewerkt voorontwerp bestemmingsplan, gaat de Nota van Uitgangspunten over de hoofdlijnen van de goede ruimtelijke ordening van het plangebied.

Bij de start probeert men er zoveel mogelijk organisaties bij te betrekken, in de hoop dat er later sneller gewerkt kan worden om het bestemmingsplan rond te krijgen.

Er is ook een Klankbordgroep bij betrokken. Deze nota heeft vier weken ter inzage gelegen, waar men op kon reageren. Er zijn ruim 40 reacties binnen gekomen. De inspraakreacties gaan over diverse aspecten van de nota. Zoals de inhoudsmaat van woningen, de oppervlakte van solitaire woningen, de oppervlakte voor beroep en bedrijf aan huis, schuilgelegenheden op agrarische gronden als ook het realiseren van de uitkijktoren in Loenen.

Vorige week is op de politieke markt deze Nota van Uitgangspunten behandeld. Het CDA is heel tevreden over deze nota, omdat er meer ruimte komt voor beroepsuitoefening aan huis, uitbreiding voor bestaande bedrijven met 25%. Ook ondersteuning van recreatiebedrijven krijgt de volle aandacht, waarbij het tegengaan van permanente bewoning een onderdeel is.

In dit plan wil men wel een paar uitbreidingen mogelijk maken in Oosterhuizen. Op het bedrijventerrein Kieveen blijft ruimte om bedrijven te plaatsen. Momenteel is de gemeente in gesprek met enkele bedrijven.

CDA Apeldoorn heeft nog wel een kritische noot richting college. In de nota staat, dat bij mestvergisting op een agrarisch bedrijf dit alleen mogelijk is, als de mest van het eigen bedrijf komt. Wat het CDA betreft moet het straks mogelijk zijn, dat mest van naburige boerenbedrijven op een bedrijf verwerkt mag worden. Er kunnen zich mogelijkheden voordoen dat agrariërs uit financieel oogpunt gezamenlijk een dergelijke installatie willen realiseren op een bedrijf.

Omstreeks februari komt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage en naar verwachting zal in juni 2017 het bestemmingsplan Buitengebied Beekbergen en Loenen worden vastgesteld.