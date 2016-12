Bijdrage van Commissie Pannenkoekenfietstocht

KLARENBEEK – Vijf afgevaardigden van de Commissie Pannenkoekenfietstocht Oudhuizerstraat uit Klarenbeek, hebben de opbrengst overhandigd aan het bestuur van de Stichting Dorpshuis Voorst. De groep werd door het bestuur van het dorpshuis warm onthaald. Als afgevaardigde van de Oudhuizerstraat, liet Anneke Weijenberg hen dan ook niet lang in spanning en nam het woord. Zij vertelde hoe alles tot stand is gekomen. De organisatie van de pannenkoekenfietstocht houdt jaarlijks een pannenkoekenfietstocht, waaraan iedereen mee kan doen. Vele buurtgenoten werken mee om dit te realiseren. Zij hebben als doel dat de netto opbrengst naar een goed doel of een instantie gaat binnen de gemeente Voorst of omgeving. Dit jaar wilden zij met deze bijdrage de Stichting Dorpshuis Voorst, financieel ondersteunen. Alie de Rooij, overhandigde namens de Oudhuizerstraat aan voorzitter Marien Ruijsch, een cheque ter waarde van € 1.500,-.

Sinds kort is de stichting Dorpshuis Voorst eigenaar van het dorpshuis. Zij hebben nog vele plannen om zoveel mogelijk aan de wensen van de gebruikers te kunnen voldoen. Zij waren blij verrast en deze financiële bijdrage is dan ook meer dan welkom. Het bedrag zal besteed worden aan een nieuw kassasysteem. Het dorpshuis wordt door vele vrijwilligers in stand gehouden. Het dorpshuis is een ontmoetings plek voor iedereen. Verschillende verenigingen hebben hier hun onderkomen voor de wekelijkse repetitieavonden en jaarlijkse uitvoeringen. Daarnaast is het geschikt voor vergaderingen, culturele- en sport activiteiten. Ook voor uitvaarten en condoleance kunt u in het dorpshuis terecht.

Namens de Commissie Pannenkoekenfietstocht wenste Annie Weijenberg het bestuur van de Stichting Dorpshuis veel succes met het behoud van het dorpshuis in Voorst. Zij hoopte dat vele Voorsternaren en vele anderen hiervan gebruik zullen maken.