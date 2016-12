Opvolger voor Twickel rentmeester Schimmelpenninck

DIEREN - Het bestuur van Stichting Twickel laat weten dat ir. Egbert Jaap Mooiweer op 1 maart 2017 bij de Stichting Twickel aan de slag gaat als beoogd opvolger van rentmeester ir. Albert Schimmelpenninck. Egbert Jaap Mooiweer zal per 1 juni 2017 de functie van directeur/rentmeester op zich nemen.

De Stichting Twickel is in 1953 opgericht door baronesse Van Heeckeren van Wassenaer – gravin Van Aldenburg Bentinck. Zij droeg toen haar omvangrijke bezittingen, waaronder het kasteel Twickel, over aan de stichting. De belangrijkste doelstelling van de stichting is het behoud van de landgoederen als natuurgebied en cultuurmonument.

De rentmeester van de Stichting Twickel is belast met de dagelijkse leiding van de landgoederen van de stichting, die in totaal ruim 6.500 ha grond bestrijken. Daarvan is landgoed Twickel rond Delden het meest bekend en het grootst. Maar ook landgoed Hof te Dieren maakt er deel van uit.

Albert Schimmelpenninck trad in 1984 in dienst bij de Stichting Twickel als opvolger van Cees Brunt. Na 33 jaar draagt hij het beheer van de landgoederen over aan Egbert Jaap Mooiweer. Mooiweer (1980) is thans adjunct directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) in Beek-Ubbergen.