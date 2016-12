Top 2000-viering in Martinikerk

DOESBURG - In de Martinikerk in Doesburg wordt op woensdagavond 28 december een Top 2000–viering gehouden. Het thema is ‘One’. De live muziek wordt verzorgd door de band BPM.

Een werkgroep van de Protestantse Gemeenten van Drempt-Oldenkeppel en Angerlo-Doesburg, heeft in samenwerking met BPM deze Top-2000 viering voorbereid. Het thema van de viering is ‘One’, naar het gelijknamige nummer van U2. De gesproken teksten worden verzorgd door Chris Kors en Dirk Engelage. Het goede doel in deze viering is War Child. Aanvang van de viering is 19.30 uur, maar de kerk is al open vanaf 19.00 uur. Na afloop is er een afterparty met nog meer live muziek van BPM en een gezellig hapje en drankje. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis, maar bijdragen in de kosten zijn welkom. Het wordt een swingend slot van 2016.