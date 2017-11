Vouwen De Spreng nemen weer 3 punten mee

BRUMMEN - Met een score van 11 – 12 pakken de vrouwen van De Spreng hun vierde overwinning van dit seizoen. Dat deden ze in een wedstrijd in Markelo. ZPC de Hof stond met 6 punten net iets onder De Spreng die tot nu toe 9 punten punten wist te behalen in de competitie. Het zou dus een belangrijke wedstrijd worden.

Omdat de vaste coaches van de Spreng niet mee konden, werd Gerti Beker gevraagd de honneurs waar te nemen. En voor de tweede keer werd onder deze coach de overwinning behaald.

Tegen de gewoonte in begonnen de vouwen van De Spreng scherp aan de wedstrijd. Als snel in de wedstrijd lagen de ballen bij de tegenstander in het doel te leggen. Na de eerste periode stond er dan ook al een mooie 2-5 op het scorebord. Door als team te spelen bleef de voorsprong tot het einde van de derde periode eigenlijk steeds 3 doelpunten. Het wedstrijdbad was breder dan het thuisbad in Brummen. Maar dat was alleen maar een voordeel voor De Spreng. De midvoors konde zo mooi in de ruimte worden aangespeeld waarna zij hun actie richting doel konden maken. Dit resulteerde in veel mooie doelpunten van Malou Buitink.

Toch werd het in de laatste periode weer héél spannend en kwam ZPC de Hof terug naar 11-12. In de laatste paar seconden kreeg Babke Mensink ook nog een uitsluiting, maar gelukkig kon de tegenstanders deze overtalsituatie niet benutten dank zij mooi blok van Sanneke Korenblek.

Door deze winst hebben de vouwen van de Spreng zich losgemaakt van de staart van de ranglijst en aansluiting met de middenmoot gekregen. Volgend weekend een weekendje rust, maar daarna is het team klaar voor meer overwinningen.

Doelpunten. Malou Buitink 8; Sanneke Korenblek 2; Anouk Streppel 2.