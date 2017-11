Meisjes zwaargewond door hooibaal

BRUMMEN - De twee meisjes die zaterdagmiddag rond 14.15 uur gewond raakten bij een boerderij aan de Cortenoeverseweg in Brummen, werden geraakt door een hooibaal die omviel.

Volgens de politie speelden de meisjes van 7 en 8 op zware hooibalen bij de boerderij aan de Cortenoeverseweg. Op een gegeven moment kantelde een baal van enkele honderden kilo's en die kwam op de meisjes terecht.

Het meisje van 7 is met een traumaheli naar het ziekenhuis overgebracht. Het meisje van 8 is met een ambulance vervoerd. Ze zijn beiden buiten levensgevaar, meldt de politie. - foto: Roland Heitink