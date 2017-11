Kerstworkshop bij Floralia in Hall

HALL - Floralia houdt op donderdag 14 december om 20.00 uur weer een kerstworkshop in De Wheme in Hall. Dit jaar maken de deelnemers twee bolboompjes in een zwarte bloempot. De bollen zijn bekleed met kerstgroen, appeltjes en dennenappels.

Om het geheel passend te maken bij de eigen kerstversiering en interieur mogen de deelnemers zelf kleine kerstballetjes meenemen. Een voorbeeldstuk is te zien op www.facebook.com/FloraliaHall. De cursus wordt gegeven door Simone Lentink en kost € 25,- voor leden en € 27,50 voor niet leden. Deelnemers moeten zelf ook een (snoei)schaar en mesje mee nemen.

Opgeven kan tot uiterlijk maandag 4 december telefonisch (0313-652725) of per mail (floraliahal@gmailcom). Deelname is definitief na betaling van het cursusgeld op rekeningnummer NL46 RABO 0316 1051 55 ten name van Floralia Hall.