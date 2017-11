Oproep voor beeldmateriaal over 200-jarig Rozendaal

ROZENDAAL - Volgend jaar bestaat Rozendaal 200 jaar als zelfstandige gemeente. Ter gelegenheid van dit feit wordt een boek uitgebracht dat ontwikkelingen in het dorp beschrijft van 1900 tot nu. De redactie daarvan doet een oproep voor materiaal dat gebruikt kan worden in het boek of op de website www.rhedenopdekaart.nl/rozendaal.



Hebt u foto’s, beeldmateriaal of documenten die voor publicatie in het boek of op de website gebruikt mogen worden, dan kunt u deze afgeven aan de balie op het gemeentehuis aan de Kerklaan 1. Geeft u daarbij vooral aan dat het beeldmateriaal voor publicatie gebruikt mag worden en of u het terug wilt hebben. Op de enveloppe vermeldt u: t.a.v. mevrouw Pieterse.

Denkt u vooral aan foto’s over school, dierenkliniek, sporten op De Del, de Imbosch en de bouw van uw wijk.

w.pieterse@rozendaal.nl

www.rozendaal.nl