Nieuw wekelijks handwerkcafé in Dieren

DIEREN - Voortaan is er in Dieren elke woensdagochtend een handwerkcafé in de Vrijetijdsvleugel van het Duynhuis. Het café wordt van 10.00 tot 12.00 uur gehouden in het fraaie onderkomen aan de van der Duyn van Maasdamstraat 63 in Dieren.

Voel je welkom om gezellig aan te schuiven met je eigen handwerk of laat je verrassen door de aanwezige materialen. Kun je niet haken of breien? Dan is dit een gezellige en ongedwongen manier om het letterlijk in de vingers te krijgen. Als mensen iets anders willen, of hun eigen handwerk meenemen, is dat natuurlijk ook goed.

Aan het handwerkcafé zijn geen kosten verbonden. Handwerken en koffie, een gemoedelijke manier om nieuwe mensen te leren kennen, inspiratie op te doen en met elkaar bij te praten.

nicoleboeijink1977@gmail.com