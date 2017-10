Bronckhorst gaat mantelzorgers verwennen

BRONCKHORST - De gemeente Bronckhorst houdt op zaterdag 11 november, de dag na de Dag van de Mantelzorg, een verwendag voor mantelzorgers in Bronckhorst. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning en waardering van mantelzorgers. Elke gemeente is vrij in de manier waarop zij hier invulling aan geeft.

De gemeente Bronckhorst biedt mantelzorgers, als blijk van waardering, onder andere een verwendag aan. Aanmelden kan nog tot 1 november via www.bronckhorst.nl/mantelzorg.

De verwendag start ’s ochtends met koffie en gebak en een leuke muzikale act. Daarna kunnen de aanwezigen kiezen uit allerlei workshops. Van een ontspannende massage tot een make-up momentje of een wijnproeverij. Ook kunnen mensen bodypercussie doen, meedoen aan diverse creatieve workshops of wandelen met een gids. De mantelzorg verwendag vindt plaats op verschillende locaties in Vorden, o.a. bij het Kulturhus, De Herberg, hotel Bakker en bij enkele winkeliers in het dorp. Het vervoer heeft de gemeente geregeld.

Naast de verwendag biedt de gemeente mantelzorgers ook waardering in de vorm van een geldbedrag. Mantelzorgers kunnen tot 31 december 2017 worden aangemeld voor een waardering van 100 euro.