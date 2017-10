Informatieavond in Doesburg over het levenstestament

DOESBURG - Op maandag 30 oktober houdt Uitvaartverzorging Patrimonium in Doesburg een informatieve avond over erfrecht en het levens testament. Notaris mr. J.A. Te Lindert, van notariskantoor Te Lindert uit Doesburg, zal een uitleg geven over de laatste ontwikkelingen op het gebied van het levenstestament.

Wie behartigt uw belangen als u het zelf niet meer kunt? Deze volmacht moet wel worden geregeld voordat u in de situatie komt dat andere uw zaken regelen. Dit kan grote gevolgen hebben. Vandaar dat het verstandig is u hierover goed te laten informeren. U kunt zo zelf de regie houden en worden de zaken regelt zoals u dat zou wensen. Op deze avond is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De avond is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over dit onderwerp.



De toegang is gratis en de avond start om 19.30 uur in het uitvaartcentrum Patrimonium, Meipoortstraat 74 te Doesburg. Het uitvaartcentrum is open vanaf 19.00 uur voor een kop koffie. Voor informatie kunt u bellen met telefoonnummer: 0313-474909 of de website bezoeken: www.patrimoniumdoesburg.nl.