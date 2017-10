Bronckhorst stort € 27.075,- in Streekfonds Achterhoek

BRONCKHORST - De gemeente Bronckhorst wil graag de kwaliteit van het landschap binnen haar grenzen versterken. B en W besloten hiervoor een prestatieovereenkomst met het Streekfonds Achterhoek te sluiten en € 27.075,- in dat fonds te storten.

Dit bedrag is het compensatiebedrag dat Rijkswaterstaat aan de gemeente verstrekte voor de gevelde bomen langs de IJssel, in het kader van het programma Stroomlijn.

De stichting Streekfonds Achterhoek verwerft en beheert gelden waarmee duurzame projecten en activiteiten ondersteund worden in de Achterhoek. Eén van haar thema’s is de versterking van natuur en landschap door de aanleg van landschapselementen. Het geld wordt via het Streekfonds ingezet voor het landschap langs de IJssel.