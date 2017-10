Oranje Fonds schenkt 20.000 euro aan Inloophuis

DIEREN – Het Inloophuis in Dieren heeft van het Oranje Fonds een schenking van 20.000 euro ontvangen voor de aanschaf en installatie van een keuken. Mede dankzij deze bijdrage kan het Inloophuis een professionele keuken realiseren. De nieuwe keuken vormt straks het hart van alle activiteiten in het Inloophuis.

Sinds de organisatie in september is verhuisd naar het nieuwe verzamelgebouw Het Duynhuis, is het een drukte van belang. In de Huiskamer vindt nog steeds iedere dag de inloop plaats. Deze dagelijkse inloop voorziet al 25 jaar in een behoefte.

In de vrijetijdsvleugel is het programma Vrijetijdsbesteding gestart. Van maandag tot en met donderdag is er elke dag wat te doen. ’s Ochtends is er een vrije inloop waar bezoekers naast een praatje en een bak koffie mee kunnen doen aan creatieve activiteiten, handwerken en spelletjes. Verder kent het programma een sportuurtje, een soos, de naaiclub en koersbal, verzorgd door Koersbalvereniging de Bijdraaijer.

In het eigen Atelier kunnen geïnteresseerden de basisbeginselen van keramieken, houtbewerken, beeldhouwen en portrettekenen leren, allemaal aangeboden door vrijwilligers. Elke dag is er een eenvoudige lunch zodat bezoekers kunnen ‘overblijven’. Maar alleen aansluiten bij de lunch mag ook. Tot nu toe is het improviseren omdat een keuken ontbreekt. Als de keuken later dit jaar is gerealiseerd, komen er meer kookactiviteiten. Het Inloophuis denkt aan kooklessen, samen koken en koken met bijvoorbeeld vluchtelingenwerk. Het Inloophuis is blij met de bijdrage van het Oranje Fonds waardoor de wensen een stap dichterbij komen. Centraal bij alle activiteiten staat ontmoeting en contact.

Iedereen is welkom maar het Inloophuis richt zich actief op mensen die geen of nauwelijks een netwerk hebben. Hierbij sluit het Inloophuis aan op de doelstellingen van het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. In 2016 ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt onder andere gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.