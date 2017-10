Voetballen met een beperking bij VV Loenermark

LOENEN - Bij voetbalvereniging Loenermark in Loenen staat niemand buitenspel! Iedereen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking vanaf ongeveer 6 jaar, kan voetballen bij Loenermark. Er is geen boven leeftijdsgrens.

Ook als het bijvoorbeeld lastig is om snel te lopen, is dat geen belemmering om bij Loenermark te kunnen genieten van het voetbalspel. Plezier voor iedereen staat voorop. Mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking hoeven dus niet alleen maar toe te kijken, maar kunnen ook zelf voetballen.

Om een goed gevoel te krijgen van hoe het er aan toe gaat op een training, houden ze vrijdag 27 oktober een 'inloop- training', van 18.30 tot 19.30 uur. Iedereen uit de doelgroep kan meedoen zonder zich vooraf aan te melden.

Voor vragen over G-Voetbal bij voetbalvereniging Loenermark kan worden gebeld met Karin Klomp (06-13117647) of kan een e-mail worden gestuurd naar g-voetbal@vvloenermark.nl.