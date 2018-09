Hondenzwemmen in hondenweer

RHEDEN - Met het intreden van de herfst is het zwemseizoen in openluchtbad de Hangmat in Rheden nu echt afgelopen. Spijtig voor de zwemmers, maar een mooi moment voor hun viervoeters, die op de laatste openingsdag voor één keer van het bad gebruik mochten maken. Zondag kwamen daarom baasjes met hun hond naar het bad voor even lekker rond te spetteren. Zo'n twintig dieren plonsten lekker rond, terwijl hun eigenaars aan de kant stonden te koukleumen - het was met recht hondenweer. Nu het seizoen ten einde is, wordt het water uit het bad gelaten en begint het wachten op de lente.

Foto: Han Uenk