Schaapjes in de tuin

DOESBURG - Bij zorglocatie de Hessegracht in Doesburg heeft Stichting Vrienden van de Hessegracht en Elisabeth een aantal schapen en lammetjes in de tuin geplaatst. Helaas geen echte, maar van kunststof, maar dat maakt voor veel bewoners niet uit. Voor hen is het net of er echte dieren door de tuin lopen. Zoals één bewoner zei: “Als ik in mijn kamer zit, kijkt hij mij echt aan”. De medewerkers wordt gevraagd of de dieren wel goed worden gevoerd.

De schapen roepen wel vragen op bij de bewoners: "Krijgen we ook kippen? En varkens?" Dat zouden de Vrienden heel graag realiseren, maar daarvoor is wel budget nodig. De Stichting moet het hebben donaties. Er is tijdens de Haringparty een mooi bedrag ingezameld door de Rotary, maar de Stichting kan met meer geld natuurlijk meer moois doen voor de ouderen van de Hessegracht.

Zo wordt er gespaard voor een beleef-tv. Daar is er nu één van, maar het zouden er minstens drie moeten zijn. Het toestel moet nu iedere keer worden verhuisd. Het is een duur apparaat, maar de mensen genieten er zo van dat het de aanschaf zeker waard is. Wie een bijdrage wil leveren, kan een e-mail sturen naar vrienden.elisabeth@gmail.com.

Foto: Hanny ten Dolle