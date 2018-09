Zonnepark Hall stap dichterbij

BRUMMEN - De gemeenteraad van Brummen is donderdag akkoord gegaan met een zogenoemde ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor een zonnepark in Hall. Dit betekent dat zij het zonnepark in principe wel ziet zitten. Wel is aan het akkoord de voorwaarde gesteld dat de initiatiefnemer opnieuw om tafel moet met de buren, die nog geen heil zien in de plannen.

De familie Jurrius heeft het plan opgevat om een zonnepark aan te leggen op het land aan de kruising Oude Zutphenseweg / Lendeweg / Langedijk. Zo'n 30 hectare grond wordt bebouwd met zonnepanelen, om zo duurzame energie op te wekken. In maart dit jaar liet het college van Burgemeester en Wethouders al weten in principe positief tegenover de plannen de staan, nu heeft ook de gemeenteraad aangegeven dat de initiatiefnemer verder kan gaan met ontwikkeling van de plannen.

Wel werd bij het aannemen van de ontwerp verklaring van geen bedenkingen een aantal kanttekeningen geplaatst. Het college had in maart al voorwaarden gesteld aan haar besluit: zo moest de initiatiefnemer in overleg met de buren, onder andere over de landschappelijke inpassing. Dat is nog niet voldoende gebeurd en daarom moet de familie Jurrius opnieuw met de omwonenden om tafel om te kijken hoe een zonnepark in de omgeving kan worden ingepast. Ook moet de familie een plan ontwikkelen voor participatie in het zonnepark.

Dat de raad nu deze verklaring heeft aangenomen, wil zeggen dat de initiatiefnemers verder kunnen met de ontwikkeling van de plannen. Er moeten nog diverse procedures worden doorlopen, bijvoorbeeld om een omgevingsvergunning te verkrijgen. Het akkoord van de raad wil dus nog niet zeggen dat het zonnepark er daadwerkelijk komt, in latere procedures kan altijd nog een negatief besluit worden genomen.

In de buurt is veel protest tegen de plannen van de familie Jurrius. De bewoners hebben vooral moeite met de grote schaal van het project en de manier waarop de vele, grote zonnepanelen het landschap gaan beïnvloeden. Ze zijn op www.petities24.com/geen_grootschalig_zonnepark_in_hall een petitie gestart, waarmee ze zoveel mogelijk stemmen verzamelen tégen de komst van een zonnepark.

Overigens is in eerdere berichtgeving wat onduidelijkheid ontstaan over wie nu precies de initiatiefnemers van de petitie zijn. Dit zijn de omwonenden en niet, zoals eerder werd gemeld, LTO. De landbouworganisatie heeft met beide partijen goed contact en neemt geen standpunt in in deze kwestie.