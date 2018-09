EERBEEK - Hoe zit zo'n bijenkast nou eigenlijk in elkaar? Wat voor werk doet een imker? En hoe wordt honing gemaakt? Allemaal vragen waarop de bezoekers aan de 110e editie van de Eerbeekse Honing- en Bijenmarkt een antwoord op kregen. Zaterdag stonden in en rond de Korenmolen weer tientallen kramen opgesteld waar imkers lieten zien hoe bijen leven en honing wordt gemaakt. Ze vertelden honderduit over het belang van bijen voor de natuur en kregen daarbij geduldig gehoor van de vele belangstellende bezoekers. Natuurlijk was ook de nieuwste honing te koop, die gretig aftrek vond. Het was dus wederom een geslaagde markt.

Foto: Han Uenk