Inloophuis Dieren verhuisd naar Het Duynhuis

DIEREN - Het Inloophuis is verhuisd naar het nieuwe verzamelgebouw 'Het Duynhuis’, aan de Van der Duyn van Maasdamstraat 63 in Dieren. Dinsdag was iedereen weer welkom voor een kop koffie of een praatje. De ‘Inloop’ is gevestigd in De Huiskamer, het hart van het gebouw.

De achterliggende weken is door vrijwilligers hard gewerkt. Er is geverfd, er zijn wat bouwkundige aanpassingen gedaan en de tuin rondom het pand heeft een grote beurt gehad. Nadat de organisatie het pand aan de Spoorstraat in 2016 moest verlaten, zat men tijdelijk in de Oase. Met de verhuizing naar Het Duynhuis komt een eind aan jarenlange onzekerheid over een eigen onderkomen. Het Inloophuis is dagelijks geopend van 10.00 tot 12.30 uur en op zondag van 13.30 tot 15.30 uur.