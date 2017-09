De Plusbus Rheden & Rozendaal zoekt chauffeur en planner

RHEDEN - De vraag naar vervoer door De Plusbus Rheden & Rozendaal blijft toenemen. Daarom zijn ze dan ook op zoek naar vrijwilligers voor de functie van chauffeur en/of planner.

Met een team van ongeveer 50 vrijwilligers verzorgt de Plusbus het vervoer van ouderen en gehandicapten uit de gemeenten Rheden en Rozendaal, binnen de eigen en aangrenzende gemeenten. Ze rijden op werkdagen van 08.00 tot 21.30 uur en in het weekend van 09.00 tot 18.00 uur. Ze zijn eigenlijk altijd wel op zoek naar nieuwe chauffeurs, maar komen ook graag in contact met mensen die het team van planners wil komen versterken.

Mensen die belangstelling hebben, kunnen voor vragen en aanmelden terecht op het e-mailadres: info@plusbusrhedenrozendaal.nl.

Per 1 oktober 2017 gelden er ook nieuwe tarieven. Een overzicht daarvan is te downloaden via de website van de Plusbus: www.plusbusrhedenrozendaal.nl.