Lidl steunt Repair Café

ZUTPHEN / BRUMMEN - Alle vestigingen van de Lidl hebben een cheque van 1000 euro aan een goed doel mogen schenken. De Zutphense vestiging van de Lidl koos er voor de cheque aan het Repair Café in Brummen te schenken.

Er zijn ruim 550 ideeën door klanten van de Lidl Zutphen ingediend. Daaruit is gekozen voor de aanschaf van gereedschap voor de vrijwilligers van het Repair Café in Brummen. Brummen zelf heeft geen Lidl. Des te verrassender was de keuze voor het bestuur van Stichting ONZE Droom. Zij zijn zeer blij en verrast met dit bedrag.

Het Repair Café wordt elke vierde donderdag van de maand gehouden in de Meidoornlaan 18 a in Brummen, van 10.00 tot 12.00 uur. Vrijwilligers herstellen en repareren allerhande zaken zoals kleine elektrische apparaten, tuingereedschap en naaiklusjes. Het is de bedoeling om dit samen met degene, die de klus gedaan wil hebben, te doen. Misschien kan hij of zij het dan de volgende keer zelf doen.

Stichting ONZE Droom houdt iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur ontmoetings- en creatieve activiteiten. Op donderdag kan men komen lunchen en tijdens de openingstijden staan de koffie en thee klaar. Verder biedt de Stichting werkervaringsplaatsen en staan er nog veel meer plannen op stapel. Regiomanager Gert de Wilde overhandigde de cheque van 1000 euro aan het bestuur.