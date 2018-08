Scoutfeest Rhedense pioniers

RHEDEN - Scoutinggroep de Rhedense Pioniers is hard aan het werk om een nieuw onderkomen te realiseren in het plan Zuidflank in het dorp Rheden, nadat de vereniging in mei haar oude onderkomen de Boschschuur moest verlaten. Daar komt heel veel bij kijken. Van een bestemmingsplanwijziging tot uiteindelijk de bouw. Maar vooral ook de financiering en niet in de laatste plaats, gedurende dit traject de doorgang van alle spelactiviteiten voor alle leden. Dat kan gelukkig in de Holtbanck in Rheden.

Maar om te laten zien en ervaren wat scouting is en tegelijkertijd de aandacht te vestigen op de bouwplannen en de financiering, houdt scoutinggroep de Rhedense Pioniers op 22 september een scoutingdag. De scoutingdag vindt onder de noemer Scoutfeest plaats op het Rhevak-terrein. Van 11.00 tot 16.00 uur is er van alles te doen: Gezekerd boomklimmen, een hindernisbaan voor kinderen en stoere vaders en moeders, schminken, broodjes bakken, scouting workshops, een rommelmarkt en natuurlijk voldoende te eten en drinken tegen een kleine vergoeding. Maar in het bijzonder heerlijke verse oliebollen. Als klap op de vuurpijl speelt van 15.00 tot 16.00 uur de in Rheden inmiddels beroemde band Juicy 'n' Bluesy. De bandleden hebben voor dit bijzondere doel hun medewerking toegezegd.

Omdat het nieuwe gebouw van de Rhedense Pioniers wordt gesitueerd naast het Rhevak-terrein zal de Stichting Rhevak voor haar zomeractiviteit en de opslag van het materiaal ook gebruik gaan maken van het gebouw. Stichting Rhevak verleent daarom ook haar medewerking aan het Scoutfeest.