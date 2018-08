Laaggeletterdheid onder de aandacht met film M

DIEREN - In de Week van de Alfabetisering brengen Taalhuis Veluwezoom en Filmhuis Dieren laaggeletterdheid onder de aandacht met de film M. De film gaat over Lila, een jonge, intelligente vrouw met een veelbelovend schrijverstalent en Mo, een stoere jongen die aan illegale straatraces doet. De een heeft een ernstig spraakgebrek en de ander is analfabeet. Hun bijzondere liefdesrelatie zorgt voor een kantelpunt in hun leven. De film draait op dinsdag 4 september om 20.00 uur in Filmhuis Dieren.

Steeds meer mensen hebben moeite met lezen en schrijven. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen onvoldoende taal- en digivaardigheid om mee te komen in het dagelijks leven. Geld opnemen, een sollicitatiebrief schrijven of een boodschappenlijstje maken. Deze alledaagse dingen zijn lastige opgaves voor mensen met een taalachterstand. Samen kunnen we deze mensen helpen.

Stichting Lezen en Schrijven houdt, net als voorgaande jaren, de Week van de Alfabetisering. Van 3 tot en met 9 september zijn er door het hele land activiteiten om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen. Het doel is laaggeletterdheid te verminderen door zo veel mogelijk mensen te bereiken om samen het probleem bespreekbaar te maken.

Taalhuis Veluwezoom en Filmhuis Dieren doen mee aan de Week van de Alfabetisering door de bijzondere film M te tonen. Toegangskaarten zijn via de website van Filmhuis Dieren verkrijgbaar tegen gereduceerd tarief van 3 euro. Esther Staal, de coördinator van het Taalhuis: "Met het tonen van de film vragen we niet alleen aandacht voor het probleem van laaggeletterdheid. We willen laaggeletterden vooral ook laten weten dat ze er niet alléén voor staan. Ze kunnen terecht bij het Taalpunt in de Bibliotheek Dieren. Wij helpen met het vinden van een geschikt aanbod. Een praatgroep, een cursus, een oefenprogramma. Voor iedere vraag is een oplossing".